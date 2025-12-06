A román sajtó már a könnyű sorsolás miatt ünnepel, pedig kemény selejtező vár még a válogatottra

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, pénteken lezajlott a 2026-os világbajnokság csoportkörének sorsolása. Természetesen a sajtó azonnal megkezdte az elemzést a kvartettekről, a románok kifejezetten boldogok, noha még vár rájuk egy kemény selejtező.



„Mocsoda szerencse! Romániának tökéletes csoportja lenne a vb-n! Kik az ellenfelek?” – a Golazo portál így vezeti fel a cikkét, szúrta ki a Magyar Nemzet. A Prosportnál Románia már ki is jutott a világbajnokságra. „Románia csoportja a 2026-os világbajnokságon: minden az USA-ról, Ausztráliáról és Paraguayról, a világbajnokságon ránk váró ellenfelekről!”.



A Gazeta Sporturilor visszafogottabb, csak azt szögezi le, hogy Románia könnyű csoporba kerülne, ha kijutna a világbajnokságra. Az Antenna Sport viszont már arról ír, hogy a román válogatott Vancouverben debütálhat a vb-n Ausztrália ellen az 54 ezer fős befogadóképességű BC Place-ben, majd Paraguay ellen a 71 000 fő befogadására alkalmas Levi's Stadionban játszhatna San Franciscóban. A csoport záró fordulójában pedig az Egyesült Államokban a 70 000 férőhelyes SoFi Stadionban lépne pályára Los Angeles Inglewood városrészében.



Románia előbb Törökországban lép pályára március 26-án, amennyiben nyer, akkor a szlovák-koszovói párharc győztesével mérkőzik meg szintén idegenben a vb-részvételért.



A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.