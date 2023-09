A román foci végnapjai: hatalmas pofonba szaladtak bele szomszédaink!

A román klubfutball teljesen leszerepelt nemzetközi kupaporondon.

Egyetlen román csapat sem élte meg az őszt a nemzetközi kupaporondon

A román futball finoman sem szólva sem aranykorszakát éli, szomszédaink kupa indulói mind kiestek a nyári selejtezők során. Miközben a Ferencváros továbbra is szárnyal, a magyar bajnok sikeresen kvalifikálta magát az Európa Konferencia-liga csoportkörébe. 2019 óta nem múlt el úgy év, hogy a zöld-fehérek ne élték volna meg a szeptembert a nemzetközi kupaporondon.

A Konferencia-liga csoportkörhöz a bajnok Farul Constanta és a kupagyőztes ACS Sepsi OSK voltak a legközelebb, azonban a konstancai csapat a finn Helsinki JK ellen egy idegenbeli vereséggel búcsúzott a sorozattól, míg a Sepsiszentgyörgy egy drámai küzdelemben, kétszer 15 perc hosszabbításban kapott ki a norvég Bodø/Glimtől egy 100. percben megítélt tizenegyessel.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Farul a Bajnokok Ligájában kezdte, azonban a román bajnok a Ferencvároshoz hasonlóan már az első körben kiesett, a konstancaiaknak a Sheriff Tiraspol bizonyult túl nagy falatnak.

A román csapatok bizonyítványát tovább rontja a CFR Cluj és a FCSB Konferencia-liga szereplése. A tavalyi bajnokságban második helyen végző bukaresti gárda a második körben mutatkozott be a sorozatban, a CSKA Szófiát még kettős győzelemmel át is lépte, azonban a dán Nordsjaelland már megálljt parancsolt a szebb napokat is megélt klubnak a harmadik körben.

A Cluj EKL-szereplését pedig jobb lenne talán el is felejteni, hiszen a kolozsvári klubot a török Adana Demirspor már a második körben kiverte az európai kupaporondról.