A rivális sportigazgatója mondta el, mi a baj az Újpesttel!

Terjedelmes interjút közölt az nb1.hu Révész Attilával, a Kisvárda sportigazgatójával, amelynek egyik fő témája az utóbbi hetekben, hónapokban az élvonalbeli edzők által egyre jobban kritizált fiatalszabály volt.

A mindig őszinte szakember most sem rejtette véka alá véleményét, elmondta, hogy mi a baj az Újpesttel, hogy miért a Paks vezeti a bajnokságot és hogy hova várja a Kisvárdát tavasszal.

"Láttam az Újpestet korábban, tudom, mi az oka, hogy ilyen állapotba került. A srácoknak is mondtam, hogy ha nálunk játszik a két fiatal, az Újpestnél egy sem, akkor nagy valószínűséggel fordított eredmény születik, még ha nem is ilyen nagy különbségű. Az a kötelezettség, ami az Újpestre terhet ró, azt mi is átéreztük a szezon elején, közepén. Saját bőrömön tapasztalva mondhatom, hogy ennek a megoldása nem könnyű feladat, nagyon nagy hátrányt jelent. Az Újpestnél a kapus és a jobbszélső volt a fiatal, és ha helyettük más játszik, akkor a meccs nem így alakul. A csapat akkor talán nem hagyja ki az első félidőben azt a nagy ziccert, illetve egy tapasztaltabb kapus a gólok közül kettőt talán háríthatott volna. Ha nekünk más áll a kapunkban, és a csatáraink közül az egyik fiatal, akkor nem biztos, hogy ez lett volna a mérkőzés vége. Mi teljesítettük a penzumot, szinte egész évre megvan a fiatalszabályra vonatkozó elvárás, ezért a bajnokság nekünk tavasszal kezdődik. Eddig a pénzért játszottunk, mivel a szabálynak meg kellett felelni" - mondta határozott őszinteséggel Révész az nb1.hu-nak, hozzátéve, nagyon reméli, hogy a tabella jelenlegi állása nem az erőviszonyokat jelenti, ugyanis szerinte ez a szabály eredményezi a jelenlegi helyzetet, mivel verseny-egyenlőtlenség van az NB I-ben.

"Az Újpest az utolsó öt mérkőzésen behozta a fiatalok perchátrányát. A csapatnak volt egy stílusa. Hogy ez az egység megbomlott, hogy nem a legjobb játékosok futballoznak az egyes posztokon, szakmailag borzasztó nagy hátrányt jelent. De amivel mi is szembesültünk, és korábban az edzőcseréknél én is említettem, itt nem szakmai probléma van, a játékosok mentális erejét, a motivációs bázist kell fenntartani. Ezt most is vallom, ugyanis a fiatal játékosok kötelező szerepeltetése egy halom más dologban gondot okozhat. Elsősorban abban, hogy olyan profi játékosok ülnek a kispadon érdemtelenül, akik, ha játszanának, pénzt keresnének, piacképesebbek maradnának, adott esetben a válogatottban több szerephez juthatnának. De a fiatalszabály miatt a klubjuk mellőzi őket, ez bennük elégedetlenséget szül, feszültségek alakulnak ki. Azok a játékosok, akik szintén így éreznek, egy csoportba kerülnek, és innentől már nemcsak az edző, hanem az egész klub, az egész világ az ellenségükké válik. Látva azt, hogy több csapatnál nincsen ilyen elvárás, folyamatosan háborognak, hogy miért kell nekünk ez a pénz, miért nem azt vesszük figyelembe, hogy ha őt eladjuk, akkor visszakeressük ezt a pénzt. Olyan ideológiákat gyártottak a játékosok, amelyeket az adott stábok nem tudtak kezelni. Főleg, ha olyan az edző, aki nem is engedi magához közel a játékosokat, a csapatot, és csak a szakmaisággal foglalkozik. Ilyenkor ez az ellentét azonnal kiütközik, és elkezdődik egy negatív tendencia" - ecsetelte a Kisvárda sportigazgatója.

Révész elmondta, a Kisvárda a fiatalok szerepeltetése miatt a képessége 70-80 százalékát tudja csak nyújtani, folyamatosan változtatniuk kellett a kiforrott játékrendszerükön, hétről hétre új taktikát kellett kialakítaniuk kényszerből.

"Ha van egy ilyen szabály, mi nem arra törekszünk, hogy kijátsszuk, hanem, hogy betartsuk. Tavaly két klub volt, amely nem foglalkozott ezzel, most a bajnoki résztvevők fele így tesz. Most, az őszi szezon végén próbálta megoldani kettő. Újpesti részről nem hangzott el ilyen erősen, de (Bognár) Gyuri nem véletlenül beszélt erről, hiszen a Paks az utolsó pillanatokban duplázta meg a fiatal játékperceket, és így jelentős minőségi különbség alakul ki, ezt ki merem mondani" - nyilatkozta Révész, hozzátéve, hogy a fiatalok folyamatos szerepeltetés nagyon nagy kockázattal jár, erőszakolják a perceket beléjük, nem pedig lépésről lépésre, a szakmai elvek alapján kerülnek be a csapatba.

"De nyilván az MLSZ-ben ezt nem szakmailag vizsgálják, mert nincsen azok között hozzáértők, akik ezt a döntést meghozzák. Nincsen olyan személy, aki korábban klubvezető vagy szakmai vezető volt, és a saját bőrén tapasztalta meg, ezért szakmai hozzáértésről nem beszélhetünk" - mondta.

Révész szerint nem azért vezet a Paks a Ferencváros előtt, mert fiatalokat játszat vagy nem, hanem azért, mert a Ferencváros teljesen ki van merülve, rengeteg sérültje volt, és szerda-szombat ritmusban játszott. Nekik viszont mostantól kezdve nem a fiatalszabállyal kell törődnünk, hanem a csapattal, s a tavaszi eredmények alapján az első négybe várja a Kisvárdát, közben pedig bíznak abban, hogy a többi csapat tavasszal teljesíti a fiatalperceket.

És hogy ők miért nem tavasszal teszik ezt?

"Azért, mert ezt az én vezetői filozófiám nem teszi lehetővé. Én nem hazárdjátékos és szerencsejáték-függő vagyok, hanem számokon alapuló vezető. Elsősorban következik a kötelezettség, utána majd engedünk. Mert nem merem megkockáztatni, hogy az egyik fiatal játékos kiessen tavaszra, és emiatt ne tudjuk teljesíteni az előírt penzumot. Most ezt sikerült, még annak árán is, hogy az eredményességünk sérült. Ez hazárdjáték, ezt egy felelősségteljes vezető nem engedheti meg" - mondta Révész.