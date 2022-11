A rekordot döntő Cristiano Ronaldo a Manchester Unitedről is beszélt

Történelmet írt a portugál világklasszis.

A portugál válogatott Ghána 3-2-es legyőzésével kezdte szereplését a világbajnokságon, mely során Cristiano Ronaldo büntetőből volt eredményes.

A 37 éves világklasszis ezzel a labdarúgás történetének első olyan játékosa lett, aki öt különböző világbajnokságon is be tudott találni. Ronaldo a találkozó elején meghatottan hallgatta a portugál himnuszt, könnyeivel küzdött, hogy pályára léphet az ötödik világbajnokságon, majd a lefújást követően a meccs legjobbjának járó elismerést is neki adták.

Y ante ustedes, el MVP de el primer partido de Portugal en el Mundial:



DON CRISTIANO RONALDO. pic.twitter.com/I8vMDYIW5y — EC7 🇧🇷 (@gabrieleguez7) November 24, 2022

A Manchester Uniteddel a múlt héten szerződést bontó sztár a meccs utáni sajtótájékoztatóján a klubcsapatáról is beszélt:

"Az életemben ezen a héten lezárult egy fejezet. Próbálok segíteni a válogatottnak, más most nem számít.”

CR azt is kiemelte, hogy fontosnak tartja a győzelmet, hiszen az első meccs megnyerése lélektanilag mindig nehéz, valamint arról is beszélt, hogy mennyire fontos számára a meccs legjobbjának járó elismerés.

„Az első félidőben egy nagyon szervezett ellenféllel találtuk szembe magunkat, amely azonban nem veszélyeztette a kapunkat. Sokat birtokoltuk a labdát, de támadásban keveset nyújtottunk, ebben csak a 30. perc után javultunk fel. A szünetben kértem a játékosaimat, hogy jobban koncentráljanak. A második játékrészben jól játszottunk, betaláltunk, de ezzel együtt a semmiből kaptunk gólokat. Ezeket a továbbiakban el kell kerülnünk” – jegyezte meg Fernando Santos portugál szövetségi kapitány, aki Cristiano Ronaldóra kitérve elmondta, hogy ő egy igazi fenomén, és még 50 év múlva is róla fognak beszélni.

Nem mindenki volt azonban elégedett, Ghána szövetségi kapitánya, Otto Addo a tizenegyes jogosságát kifogásolta:

„Úgy érzem, a meccstaktikánk rendben volt, a játékvezető viszont adott egy olyan büntetőt, ami nem volt az. Nem lehetek büszke a csapatomra, mert nem szereztünk pontot. Ellenben van még két meccsünk a javításra, ezeken nyernünk kell" - füstölgött a vesztes válogatott edzője.

