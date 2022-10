A rekorder Dzeko duplája hozta az Inter három pontját

Két vesztes bajnoki után nyert ismét Simone Inzaghi együttese.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Serie A 9. fordulójának nyitómérkőzésén az Inter a Sassulo otthonában lépett pályára.

A meglehetősen hullámzó bajnoki teljesítményt nyújtó milánóiak a 44. percben Dzeko révén szereztek vezetést, aki a Calhanoglu jobb oldali szöglete utáni lecsorgót lőtte közvetlen közelről a kapuba. A támadónak ez volt a 100. találata az olasz élvonalban.

A hazaiak a 60. percben Frattesi fejesével egyenlítettek, de újabb negyedóra elteltével jött ismét a veterán bosnyák, aki Mkhitaryan bal oldali beadását bólintotta Consigli kezei között a hálóba, ezzel megnyerve a mérkőzést Simone Inzaghi együttesének.

Edin Dzeko ezzel egy rekordot is megdöntött, 36 évesen és 205 naposan ő lett az Inter történetének legidősebb futballistája, aki legalább két gólt tudott szerezni egy bajnokin. Az eddigi rekordot Szinisa Mihajlovics tartotta, aki az AS Romának talált be kétszer 2005-ben.

Győzelmével az Inter jelenleg a 7. a tabellán.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Milan-Juventus rangadón a hazaiak győzelme 2.00, a döntetlen 3.40, a vendégsiker 3.85-szörös szorzóval fogadható. (x)