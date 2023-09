A Real Madridnál kielemezték: három bírói hiba tehet az Atlético elleni vereségről

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A spanyol fővárosi derbi sosem könnyű feladat egy játékvezető számára. Szinte minden egyes mérkőzés után előtérbe került az aktuális sporttárs, akit hol az egyik, hol a másik csapat játékosai kérdőjeleznek meg a döntései miatt. A 3-1-es Atlético Madrid győzelemmel végződő Real Madrid elleni rangadó után a Királyiak tv-csatornája emelte ki a játékvezetői hibákat.

„Szörnyű játékvezetői ténykedés Alberola Rojas részéről” – szemlézte a Diario AS az RMTV-ben elhangzottakat. „A szerencsétlen teljesítménye meghatározta az eredményt, és megváltoztatta a mérkőzést. A Real Madridnak 2-2-vel kellett volna a félidőre mennie, az Atlético Madridnak emberhátrányban kellett volna visszaérkezni a második játékrészre.”

Sőt a műsorban kiemelték, hogy már a rangadó előtt tudták, hogy a játékvezető nem áll azon a szinten, hogy egy ilyen mérkőzésen fújja a sípot.

„Amikor tudtuk, hogy ki lesz a játékvezető, tudtuk, mi fog történni. Ugyanazokat a súlyos hibákat követik el újra a Real Madriddal szemben. Emlékezzünk rá, hogy ez a játékvezető egyike azoknak, akik Enriquez Negreira fia képzéseit veszik igénybe. Annak ellenére, hogy a bíró rendszerszintű korrupcióról beszélt, ezek a játékvezetők továbbra is bíráskodhatnak. Még a regionális szinten sincs meg a képességei. Azonban a hibái ellenére is folyamatosan halad előre a ranglétrán." - utaltak arra, hogy a korrupcióval gyanusított Negreira fiával is kapcsolatban áll az említett játékvezető.

Az RMTV arra hivatkozik, hogy Jose Maria Enriquez Negreira, a Játékvezetői Bizottság korábbi alelnöke ellen „rendszerszintű korrupció” miatt folyik vizsgálat, bár ítéletet jelenleg még nem hoztak. Fia, Javier Enriquez Negreira edzői tanfolyamokat tart a játékvezetőknek.

A műsorban lévő Real Madrid szimpatizánsok három esetet vettek elő, ahol szerintük igen nagy hibát vétett Alberola Rojas.

Először Camavinga 44. percben szerzett - de végül meg nem adott - egyenlítő góljánál vették elő a játékvezetőt. A videóbíró úgy vélte, hogy Rodrygo beadásánal lesen tartózkodott Rüdiger, ezzel zavarva a kapust, így a gólt érvénytelenítette. Az RMTV felvetése szerint mivel Rüdiger nem ért a labdához, (sőt Hermoso őt vitte a földre) csak Alaba, aki nem tartózkodott lesen, így a gólt meg kellett volna adni, miután Camavinga az üres kapuba bepofozta azt.

A másik alkalomnál Bellingham volt a középpontban. A műsor vendégei szerint a Matracosok szabálytalankodtak az angol középpályás ellen az első gólt megelőzően, a játékvezető sípja viszont néma maradt. A hazaiak támadása végén, a 4. percben Morata szerezte meg a vezetést. A legutolsó érv szerint az első játékrészben ki kellett volna állítani Giménez, aki olyan súlyos szabálytalanságot vétett Rodrygo ellen, hogy akár a kórházba is küldhette volna a brazilt, ha még rosszabbul ér oda.

Hogy milyen megítélése lesz a játékvezető bíráskodásának és, hogy vajon jegeltetik-e a következő fordulókban azt már csak a későbbiekben tudjuk meg.