A Real Madridnak kész terve van Mbappé megszerzésére

A királyi gárda mindent bevet, hogy a francia csatárt magához csábítsa.

The Sun információi szerint a Real Madrid Luis Campos leigazolását tervezi, és a Blancók abban reménykednek, hogy a sportvezető segítségével le tudják majd igazolni Kylian Mbappét. Campos 2012/13-as idényben már dolgozott a királyiaknál, a José Mourinho vezette stáb átigazolási megfigyelője volt. A szakembert ezután kinevezték a Monaco sportvezetőjének, ezt a posztot egészen 2016-ig töltötte be, ezalatt az idő alatt találkozott az ifjú, 14 éves Mpabbéval, akivel azóta is jó kapcsolatot ápolnak. A Real Madrid azt reméli, hogy a portugál szakember megtudná győzni Mbappét, hogy Madridba költözzön. A sportvezető a L'Equipe-el készült interjújában mesélt Mbappéval való kapcsolatáról:

„14 éves kora óta ismerem Mbappét, jóban vagyok a családjával, de ez minden."

A Marca szerint Campos mindenképp kulcsfontosságú lehet az Mbappé transzfer létrejöttében. A sportigazgató 2017 és 2020 között a Lillenél dolgozott, jelenleg szabadúszó, és a Real Madrid helyzetét segíti, hogy a portugál szoros kapcsolatokat ápolt Florentino Perez madridi elnökkel, mielőtt 2013-ban a Monacóhoz távozott volna. A Lille korábbi igazgatója azonban a pletykákat egyelőre még nem erősítette meg:

„Nagyon jó kapcsolatban vagyok az elnökkel és az igazgatókkal. De egyelőre mindenkit biztosíthatok arról, hogy senkivel nincs megbeszélve semmi."

Sajtóhírek szerint a sportvezető kegyeiért a Real Madridnak Mbappé klubjával, a PSG-vel kell megküzdenie.

A SunSport információi szerint a madridiak Raphael Varane-t is hajlandóak lennének eladni a Manchester Unitednek, hogy előteremtsék a pénzt Mbappé leigazolására. A támadó kiváló idényt futott az előző szezonban, 47 mérkőzésen 42 gólt szerzett, ám az Európa-bajnokságon nem tudott betalálni.

