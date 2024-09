A Real Madriddal BL-t nyerő középpályás lett Ádám Martinék új edzője - Hivatalos

Carlo Ancelotti és Laurent Blanc mellett tanulta ki a szakmát.

Bejelentette a görög élvonalban szereplő Aszterasz Tripolisz - amely többek között a nyár óta már Ádám Martint is foglalkoztatja, - hogy Milan Rastavac vezetőedző utódja a Real Madridnál, a Paris Saint-Germainnél és a Chelsea-nél játékosként megforduló Claude Makélélé lesz.



A korábbi klasszis középpályás edzőként még nem igazán teljesedhetett ki. A 2011-ben visszavonuló labdarúgó a francia élvonalban szereplő SC Bastiánál 13 mérkőzésen, a belga KAS Eupennél 70 meccsen ült a kispadon. Azonban remek edzői tapasztalatokat is szerzett, hiszen Carlo Ancelotti és Laurent Blanc asszisztense volt a francia Paris Saint-Germainnél, majd Paul Clement mellett dolgozott a walesi Swansea-nél. Az elmúlt években az angol Chelsea stábtagja volt, az akadémiákat felügyelte és tanácsadóként tevékenykedett.

Védekező középpályásként nagyszerű karriert futott be a francia válogatottban és a legmagasabb szinten jegyzett kluboknál is letette a névjegyét. Több mint tíz éven keresztül volt meghatározó tagja a francia válogatottnak, két Európa bajnokságon (2004; 2008), két világbajnokságon (2002; 2006) is részt vett, utóbbin egészen a döntőig menetelt. A 2001/2002-es szezonban Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, emellett a Királyi Gárdával kétszer elhódította a La Liga-trófeát, valamint az UEFA Szuperkupát és Spanyol Kupát is egy-egy alkalommal megnyerte. A Chelsea-vel kétszer ért fel a Premier League csúcsára, valamint megnyerte az angol Ligakupát is. Futballpályafutása első éveiben, 1995-ben bajnok lett a francia Nantesszal.

A görög Aszterasz Tripolisz három meccs után a bajnoki tabella ötödik helyén áll négy ponttal (1 győzelem, egy döntetlen, egy vereség).