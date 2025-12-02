Bár a 23 éves francia középpályás ebben az idényben fontos tagja Xabi Alonso csapatának, és a szerződése is egészen 2029 januájáig szól, a Madridban betöltött helye mégsem megingathatatlan, hiszen jelenleg is olyan játékosok állnak rendelkezésre, mint Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde vagy Jude Bellingham. A Real – a Magyar Nemzet szerint – nyitott lehet a francia esetleges eladására, hiszen még nem eldöntött, hogy hosszútávon mely játékosokra épülne a csapat középpályája.

Szoboszlai Dominik jövőjétől is függhet a transzfer

Közben a Real is figyeli Szoboszlai helyzetét, aki az idei szezonban egyértelmű kulcsfigurává vált Liverpoolban. A Real Madrid pedig, látva a liverpooli szerződéshosszabbítás körüli bizonytalanságot, igyekezne kihasználni a helyzetet: amíg a Liverpool új szerződést készít elő, a madridiak készen állnának lecsapni Szoboszlaira, ha megnyílik az alkalom.

A Liverpool helyzete így kettős. Miközben Camavinga megszerzésén is dolgoznak, egy esetleges madridi érdeklődés Szoboszlai iránt tovább bonyolíthatja a klub terveit. A következő hetek különösen fontosak lehetnek, hiszen mindkét átigazolási irány befolyásolhatja a Vörösök középpályájának jövőjét és Arne Slot hosszabb távú projektjét is, amely az elmúlt hetek vereségei után már nem áll olyan biztos lábakon, hiába a tavalyi bajnoki cím. A felek lépései alapján a téli átigazolási időszak akár mindkét klubnál jelentős változásokat hozhat.

Eduardo Camavinga nagyon fiatalon, 2021-en érkezett a Stade Rennais-ből a Galaktikusokhoz. Jelenleg is a francia válogatott egyik legmeghatározóbb játékosa, és nagy esélyekkel indul a nyári világbajnoki trófeáért.

