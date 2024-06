A Real Madrid ötszörös BL-győztese kijelentette, hogy marad a klubnál!

Egy évvel hosszabbítja meg a kontraktusát.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Real Madrid történelmi 15. Bajnokok Ligája győzelme után több játékos kontraktusa is lejár. Amint azt már hetek óta tudni lehet, Toni Kross a BL-döntőben játszotta utolsó meccsét a Királyi Gárda felszerelésében, míg Luka Modric és Lucas Vazquez sorsa továbbra is függőben. A Dortmund elleni meccs után utóbbi is megszólalt jövőjével kapcsolatban.

A cikk lejjebb folytatódik

A Királyi Gárda Borussia Dortmund elleni diadala után a figyelem gyorsan Vazquez jövőjére terelődött - aki a mérkőzés utolsó pillanataiban lépett pályára Vinicius Junior helyére.

A spanyol sztárt a szerződéshosszabbítás lehetőségéről kérdezték, mivel a jövője a klubnál bizonytalannak tűnt. A Wembley-ben aratott győzelme után így nyilatkozott a 32 esztendős spanyol: „Igen, úgy tűnik, hogy maradok a Real Madridnál."

Vazquez szerződése a La Liga bajnokával idén nyáron lejárt volna, ami kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy folytatja-e pályafutását a Bernabeuban. Azonban legutóbbi megjegyzései arra utalnak, hogy a madridi vezetőség szívesen megtartaná őt még egy szezonra.

Vazquez a Madrid akadémiájának neveltje, és 2015-ös bemutatkozása óta 349 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, négy La Liga címet és öt Bajnokok Ligáját nyerve. Ő lenne a legújabb játékos, aki elkötelezi magát a királyiak mellett, miután Luka Modric új megállapodást kötött, amely szerint 2025-ig marad a klubnál.

Modric 2012-ben csatlakozott Madridhoz a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspurtől, és azóta hat Bajnokok Ligája-trófeát és négy La Ligát nyert, valamint számos további egyéni elismerést és címet nyert a Real Madrid színeiben.