A Real Madrid már ingyen is megválna Bale-től

A fővárosiak nem szívesen fizetnék tovább a többnyire cserejátékos évi 17 millió eurós bérét.

A Marca értesülései szerint a labdarúgócsapata nem tervez tovább Gareth Bale-lel.

A fővárosiak akár ingyen is megszabadulnának a walesi világsztártól, aki az elmúlt időszakban többet volt golfpályán, mint futballpályán.

A koronavírus-járvány teljesen megállította a futballéletet Spanyolországban is, ám a Real Madridnál már most tervezik a nyári átigazolási piac lépéseit, írja a Marca.

Az egyik legfontosabb feladata az lesz Zinédine Zidane-nak és Florentino Péreznek, hogy minél hamarabb megoldják Gareth Bale távozását.

A „királyiak” mindenképp szeretnének megszabadulni a walesi futballistától, viszont ők is tisztában vannak azzal, hogy ez nem lesz könnyű.

Tavaly nyáron már nagyon közel voltak a felek a „szakításhoz”, de az utolsó pillanatban meghiúsult Bale Kínába való igazolása.

Zidane még adott egy utolsó esélyt Bale-nek, ám nem sikerült élnie a lehetőséggel.

A 30 esztendős játékost rengeteg sérülés is hátráltatta, ebben az idényben viszont a motivációjával is gond volt, amely a pályán is megmutatkozott – utoljára szeptemberben volt eredményes, és csupán két gólja volt a legutóbbi kiírásban.

Bale mostanában az üzleti életre jobban koncentrál, mint a futballra, legutóbb Cardiffban vásárolt tulajdonrészt egy étteremben, amelyben – nem meglepő módon – egy minigolfpálya is található.

A Real Madrid akár azt is bevállalná, hogy a korábbi Spurs-klasszis ingyen távozzon csak azért, hogy ne kelljen fizetni a béreit – ráadásul egy topklub sem szeretné megvásárolni.

Bale-nek minden bizonnyal lesznek lehetőségei a Premier League-ből és az -ből is – sőt Kínát sem szabad kizárni –, az azonban egyre biztosabbnak tűnik, hogy nem sokáig látjuk a Real Madrid mezében.

Forrás: nemzetisport.hu