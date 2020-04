A Real Madrid Luka Jovicot is bevonná a Haaland-üzletbe

A tavaly nyáron szerződtetett szerb támadót és némi készpénzt adna a norvég csatárért a Királyi Gárda.

Továbbra is eltökélt Erling Haaland megszerzése ügyében a , amely spanyol sajtóértesülések szerint Luka Jovicot is felajánlaná a Dortmundnak a norvég támadóért cserébe.

A szerb csatár tavaly nyáron 60 millió euró ellenében érkezett Frankfurtból a spanyol fővárosba, ám nem sikerült beverekednie magát a kezdőcsapatba, sőt a játékpercek mindössze 16%-át töltötte a pályán, 24 meccsen pedig csak kettő gól fűződik a nevéhez.



Haaland ezzel szemben téli klubváltását követően gyorsan belerázódott a játékba Dortmundban: 11 mérkőzésen 12 gólt szerzett, nem csoda, hogy a nemzetközi sajtó a királyi gárda fő kiszemeltjének tartja.



Az As beszámolója szerint a Realnál most azon dolgoznak, hogy a 40 millió euróra becsült Jovicot is bevonják az üzletbe, hiszen így két, sőt három legyet ütnének egy csapásra.

Kevesebb pénzt kellene áldozni a 19 éves Haalandért, ráadásul Jovic fizetése sem terhelné tovább számlájukat és helyet sem foglalna a 25 fős keretben.



Arról nincs információ, hogy mit szólnának egy ilyen forgatókönyvhöz Dortmundban, az viszont biztos, hogy jelenlegi szerződése alapján télen 75 millió euróért válthat klubot a norvég gólzsák.

Forrás: m4sport.hu