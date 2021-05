A Real Madrid hét játékosát is feláldozná Mbappé-ért

A Real Madrid hét játékosának eladásával teremtené elő Mbappé gigantikus átigazolási díját.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az allfootballapp portál információi szerint a Real Madrid kész hét játékosától is megválni, hogy előteremtse Kylian Mbappé átigazolási díját, ami nem kevés, hiszen a támadó a francia TF1 csatornának elmondta, hogy a piaci értéke 180 millió euró. Több nagy név is távozhat az üzlet érdekében Madridból, például az Arsenalnak kölcsönadott Dani Ceballos, vagy az elmúlt egy évet a Tottenhamban töltő Gareth Bale, de eladólistára kerülhet Isco, Luka Jovic, Takefusa Kubo, Brahim Diaz és Jesus Vallejo is. A Real Madrid tervei szerint a hét játékosért befolyó összegből már komoly ajánlatot tehetnek Mbappéra, aki eddig még nem tudott megegyezni szerződéshosszabításáról a PSG-vel.

A Marca információ szerint a középpályán biztosan nagy tisztogatás fog történni a Real Madridnál a nyáron, Isco, Kubo és Ceballos is távozhat. Isco 2013 óta erősíti a madridiakat, de az idei szezonja egyértelműen csalódás, hiszen hiába lépett 27 mérkőzésen pályára, gólt nem tudott szerezni. Sajtóhírek szerint Jürgen Klopp szívesen látná Liverpoolban. Kubo és Ceballos az előző két évet kölcsönben játszotta végig, a madridi klub pedig vélhetően elengedi őket.

Brahim Diaz a 2020–21-es idényt az AC Milanban töltötte, és az allfootballapp portál szerint Diaz szívesen maradna Milanóban. A legnagyobb távozó pedig Gareth Bale lehet, akinek 2022 nyarán jár le a szerződése, és a honlap szerint a galaktikusok nem tartanak igényt szolgálataira, szabadon távozhat, ha talál valakit, aki kifizeti neki hatalmas, 650 ezer fontos heti bérét.

A Real Madrid régóta nagy csodálója Mbappénak, és úgy tűnik, hogy ezen a nyáron már komoly ajánlatot fognak lerakni a blancók a PSG asztalára.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Real Madrid-Villareal mérkőzésen a hazai győzelem 1.46-szoros pénzt fizet.