A Real Madrid hajlandó olcsóbban adni Ødegaardot

Az elmúlt idényt az Arsenalnál töltötte kölcsönben a norvég, akinek kifejezetten jól ment Londonban, így az Ágyúsok végleg megvennék.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Martin Ødegaard jelenlegi piaci értéke 40 millió Euró körül mozog a Transfermarkt szerint, a Real Madrid pedig ennél nem szeretne kevesebbért nem is szeretne megválni a középpályástól. Sőt, a hírek szerint az Arsenaltól további 10 millió Eurót akar kapni bizonyos feltételek teljesülésekor, valamint a szerződésben rögzítenének egy fix visszavásárlási árat is.

Az Arseanal azonban nem tud, és nem is akar ennyit fizetni Martin Ødegaardért, és a hírek szerint nem is fog: a londoniak 30 milliónál meghúzták azt a bizonyos vonalat, amibe a Real Madrid állítólag bele is ment az ABC spanyol portál szerint.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros a Young Boys vendége lesz a BL-playoff körében. A zöld-fehérek győzelme 6.50-szeres pénzt hozhat.