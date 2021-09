A Real Madrid és a PSG is a Chelsea védőjét akarja

Antonio Rüdiger jelenleg még a nyugat-londoniak játékosa, de ki tudja, meddig marad ez így.

Antonio Rudiger szerződése 2022 nyarán jár le a Chelseanél, a londoni kékek ennek megfelelően már el is kezdték a tárgyalásokat a játékossal, hiszen Thomas Tuchel nagyon szeretné, hogy a német belsővédő velük maradjon. A német tréner már akkor megszerette volna szerezni Rüdigert, mikor még a PSG edzőjeként tevékenykedett, tehát a Chelsea álláspontja egyértelmű: a védő marad!

Azonban a Real Madridot és a PSG-t is kemény fából faragták, mindkét fél azon dolgozik, hogy a védő náluk folytassa a pályafutását. A párizsiak a mostani átigazolási ablakban már megmutatták, mire képesek, úgy szerezték meg Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum és Gianluigi Donnarumma játékjogát is, hogy egy forint átigazolási díjat nem fizettek értük. A PSG ezt tervezi Rüdiger esetében is, hiszen a bekk szerződése 1 éven belül lejár, így 2022 nyarán ingyen csatlakozhatna a francia alakulathoz.

Viszont a Real Madridnak is szüksége lenne a rutinos játékosra, hiszen ezen a nyáron Sergio Ramos és Raphael Varane is elhagyta a blancókat. A királyi gárda is ingyen hozná el a németet, hiszen Perezék továbbra is az Mbappé-transzferre tartalékolják minden pénzüket.

A Chelsea már felkészült arra az eshetőségre is, ha Rüdiger távozik, pótlására Jules Koundét hoznák el a Sevilla csapatától.

