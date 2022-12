A Real Madrid elengedi Benzemát a vb-döntőre!

Az utolsó pillanatban aranylabdás támadóval erősíthetnek a franciák Messiék ellen.

Felépült sérüléséből Karim Benzema, aki csatlakozhat is a katari világbajnokság döntőjére készülő francia csapathoz. A spanyol AS értesülései szerint ugyanis a Real Madrid illetékesei mindent rendben találtak a játékosnál, így engedélyt adtak neki arra, hogy Katarba utazzon. Lényegében a játékos és Didier Deschampes szövetségi kapitány dönthet majd arról, hogy pályára lépjen-e az aranylabdás támadó.

Benzema eredetileg a francia keret tagja volt, de a torna előtti utolsó edzések egyikén a bal combjában elszakadt egy izom, emiatt Spanyolországba utazott, hogy csapata, a Real Madrid orvosai felügyelete alatt rehabilitálódjon. Ugyanakkor Deschampes nem cserélte le Benzemát a keretben, tartalékjátékost sem hívott be helyette, így továbbra is nevezett játékosnak tekinthető, és akár pályára is léphet vasárnap a döntőben. Deschampes az elődöntőt követő sajtótájékoztatót követően ugyanakkor kerülte a választ az erre vonatkozó kérdésekre.

Az Argentína-Franciaország döntő magyar idő szerint vasárnap 16:00 órától kezdődik a Lusail stadionban.

