A Real Madrid egymillió euróval segíti az ukrán menekülteket

A Real Madrid hivatalos oldalán jelentette be, hogy 1 millió euróval támogatja az Ukrajnát a háború miatt elhagyni kényszerülő embereket. Az adományt a spanyol klub a Vörös Kereszt szervezetén keresztül juttatja el a rászorulók részére. A klub arról is tájékoztatást adott, hogy továbbra is üzemeltetni fogja azt az alapítványát, amelyet azért hozott létre, hogy segíthessen a rászorulókon, így a jövőben is számíthatnak a menekültek a Real Madridra.

Mint ismeretes, az UEFA pár nappal korábban épp ugyanekkora összeggel támogatta az Ukrajnából menekülőket.