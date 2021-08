A Real Madrid csillagászati ajánlatot tesz Mbappé-ért

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Real Madrid 120 millió eurós ajánlatot tervez tenni a Paris Saint-Germain szupersztárjáért, Kylian Mbappé-ért – írta a Cadena SER.

🚨⚽️ ÚLTIMA HORA | El @RealMadrid "hará un esfuerzo muy grande" por Mbappé



💰 "120M€"



👀 "Si el PSG dice 'NO', Florentino Pérez da por hecho que llega GRATIS el verano que viene"



💭 "El entorno de Mbappé dice que el lunes él informará sobre su futuro"



🎙️ Informa @PacojoSER pic.twitter.com/yRsBGkicEa — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 12, 2021

A PSG arra törekszik, hogy a 22 éves játékos hosszabbítson a klubnál, jelenlegi szerződése 2022-ben jár le, a blancók viszont egy versenyképes nyitó ajánlattal készek előállni Mbappé megszerzéséért. A franciák kockázatos játékot játszanak, hiszen akár ingyen is elveszíthetik szupersztár csatárukat, aki valószínűleg a legérdekesebb játékos is lehetne a jövőben.

Egyértelmű, hogy Mbappé a Real Madrid színeiben szeretne futballozni, ami valószínűleg egyszer össze is jön neki. Idén nyáron a Real csak egyetlen ajánlatot tenne a franciáért, hogy teszteljék, a PSG a biztos pénzt választja-e vagy folytatja a „harcot”, amelybe akár bele is bukhat. Ha ezt az ajánlatot visszautasítják a párizsiak, a spanyolok hátra dőlhetnek és ölbe tett kézzel nézhetik a drámát, remélve, hogy a Mbappé továbbra is ellenáll a szerződtetési ajánlatoknak, így esetleg ingyen csatlakozhatna hozzájuk a következő szezon előtt.

A PSG azonban jelenleg jobban bízik abban, hogy Lionel Messi érkezését követően könnyebben meg tudja tartani Mbappé-t. Neymarral és Messivel együtt játszani is egy hatalmas lehetőség, amelyet nem biztos, hogy jó döntés lenne eldobni, de az első helyen a spanyolokhoz való aláírás állt mindig is a francia listáján. Ettől függetlenül az a hír járja, hogy a hosszabbítási tárgyalások már folyamatban vannak és a párizsiaknak megfelelő irányba alakulnak.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Kylian Mbappé Madridba szerződésére érdemes fogadni, már csak azért is, mert 3-szoros pénzt fizet rá az Unibet.