A Puskásból igazolt kapust a Fehérvár

Tóth Balázs a Fehérvárban folytatja pályafutását.

A Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC megállapodása alapján 2024. június 30-ig kölcsönben csapatunkat erősíti Tóth Balázs, akinek megvásárlására opciós joga lesz klubnak a jövő nyáron.

A 191 cm magas hálóőr Tóth Balázs 1997. szeptember 4-én született Kazincbarcikán, itt ismerkedett meg a foci alapjaival, majd 2008-ban igazolt a Puskás Akadémiához. Egy évig, 2012 és 2013 között a Vidi U17-es csapatát is erősítette, együtt játszva többek között a csapatunkhoz nyáron visszatért Spandler Csabával. A 2018/2019-es szezonban kölcsönben az NB II-es Csákvárban védett. Az élvonalban 2020 márciusában mutatkozott be a felcsútiak színeiben, egy Mezőkövesd elleni bajnokin. A 2020/2021-es szezonban a Nemzeti Sport az osztályzatai alapján az OTP Bank Liga legjobb kapusának választotta. 2021 júliusában a nemzetközi porondon felnőtt szinten is bemutatkozott az Európa Konferencia Liga selejtezőjében (korábban szerepelt az UEFA Ifjúsági Ligában is). Az NB I-ben eddig 76 bajnokin lépett pályára, ezek közül 23-szor nem kapott gólt.

Az U21-es válogatottban egy mérkőzésen játszott 2018-ban, majd 2021-ben meghívót kapott Marco Rossitól a magyar felnőttválogatott keretébe is.

"Nagyon jó érzéssel töltött el, amikor hallottam a Vidi érdeklődéséről. Boldog voltam, és szerettem volna minél hamarabb itt lenni. Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy múltú, ilyen remek szurkolótáborral rendelkező klub játékosa lehetek. Izgatott vagyok az első edzésem előtt, sok leendő csapattársamat ismerem már, Fityóval, Csongvai Áronnal és Schön Szabolccsal a válogatott keretben is voltunk együtt, de nagyjából ismerem az egész keretet, nagyon várom a találkozást velük. Minél előbb szeretnék első számú kapusa lenni a Vidinek, ez a legfőbb célom. Csapatszinten pedig nagyon szeretném, ha a Vidi visszakerülni arra a polcra, ahol korábban volt. Úgy gondolom, jó úton jár a klub és sikerülni fog" - nyilatkozta Tóth Balázs.