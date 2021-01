A Puskásból erősít a Sepsi

Tamás Nándor hosszabbított a Puskás Akadémiánál, de román forrásokból úgy tudjuk, hogy nem marad a felcsúti klubnál.

A kézdivásárhelyi születésű szélső az elmúlt időszakban a Csákvárban szerepelt a két klub közti kooperációs megállapodás keretében, de ideiglenes szerződése december 31-én lejárt, így visszakerült az -es együttes keretébe. A húszéves játékos iránt korábban érdeklődött a és a is, ám a hírek szerint most országot is vált. Tamás Nándor ezúttal a román élvonalban negyedik helyen álló Sepsi OSK labdarúgója lesz, a megállapodás értelmében kölcsönben.

A játékos vasárnap utazik a székelyföldi csapathoz és elképzelhető, hogy a szerződtetését vasárnap, de legkésőbb hétfőn be is jelentik.

