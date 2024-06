A Puskás Akadémából igazolt az osztrák bajnok

"Martin egy fiatal tehetség, hatalmas potenciállal."

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Az osztrák Sturm Graz labdarúgócsapata hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta Kern Martint - írta meg az m4sport.hu.

A cikk lejjebb folytatódik

A Sturm közleménye szerint hosszú távú megállapodást kötöttek Kern Martinnal, a Puskás utánpótlás-válogatott középpályásával.

„Martin egy fiatal tehetség, hatalmas potenciállal. 16 évesen debütált a legmagasabb magyar bajnokságban, s utánpótás-válogatottakban is meghatározó játékos. A középpályán több poszton is bevethető, dinamikus játékos. Mint minden tehetségünk, ő is megkapja a szükséges időt, hogy megszokja a játékunkat és fejlődjön. Rendkívül boldogok vagyunk, hogy a számos ajánlat ellenére minket választott, és meg vagyunk győződve arról, hogy tökéletesen tud fejlődni itt velünk” – fogalmazott Kernről Andreas Schicker sportigazgató.

Kern a 2022/23-as idényben mutatkozott be az NB1-ben, akkor két meccset kapott, viszont a most végetért szezonban nem lépett pályára.