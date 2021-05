A PSG válaszolt a Tottenhamnek Pochettinoval kapcsolatban

Sajtóhírek szerint Pochettino tárgyalásokat folytat volt csapatával, a Tottenhammel, lehetséges visszatéréséről. A PSG egy interjúval válaszolt.

Maurcio Pochettino jelenleg még a PSG vezetőedzője, azonban a napokban felröppentek a hírek, hogy volt csapata, a Tottenham megpróbálná visszahozni egykori sikerei színhelyére, és az argentin állítólag nyitott is lenne a londoni visszatérésre. A PSG kiadott egy Pochettino-interjút, ahol az edző a klubbal kapcsolatos terveiről beszél. Pochettino 2019 novemberében távozott a Tottenhamtől, a csapat akkori rossz formája miatt rúgta ki Daniel Levy, a sarkantyúsok elnöke. Pochettino 2021 januárjában írt alá másfél évre a PSG-hez, ahol azonban eddig nem mondható igazán sikeresnek. A PSG elbukta a bajnoki hajrát a Lille ellen, így sorozatban 3 bajnoki cím után csak a második helyen végeztek a Ligue 1-ben. Neymárék a Bajnokok Ligája elődöntőjében is alul maradtak a Manchester Cityvel szemben, ami szintén csalódás a tavalyi BL-döntő után. Pochettinoval azért mégsem zárta kupa nélkül a szezont a PSG, hiszen a franciák bezsebelték a Francia Szuperkupát és a Francia Kupát is.

„Nagyon örülök annak, hogy a játékosaim nyitottak a változásokra. Sok változtatást kell még eszközölnünk, olyanokat, amikre eddig nem volt egyszerűen időnk. De úgy gondolom, hogyha ilyen keményen dolgozunk tovább és ilyen szenvedéllyel állunk neki a munkának, hatalmas dolgokat vihetünk véghez a jövőben. Büszke vagyok a csapat erőfeszítéseire, sőt nem csak a csapatéra, hanem mindenkiére, aki körül vesz minket. Nekik is köszönhető, hogy szinte minden sorozatban a legvégsőkig versenyben tudtunk maradni."

Pochettino nagyon büszke a két kupagyőzelemre, a BL elődöntőre, valamint arra is, hogy az utolsó pillanatokig harcoltak a Lille-el a bajnoki címért, és végül másodikak lettek.

„Mindezeket a sikereket úgy vittük véghez, hogy a munkát csak januárban kezdtük el, és végig messze voltunk a legjobb formánktól. Büszke vagyok mindenkire, aki részt vett az útonkon."

– zárta gondolatait az argentin edző.

Pochettinoval kapcsolatban a napokban nem csak a szenzációs Tottenham visszatérés merült fel, hanem spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid is bejelentkezett érte. A madridiak a ma távozó Zinédine Zidane pótlását tervezik az ex-Tottenham trénerrel. A döntés mindkét esetben a PSG kezében van, mivel Pochettinonak egy éves élő szerződése van még a francia fővárosban.

