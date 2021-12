A PSG támadója már télen távozhat!

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

Mauricio Pochettino nagytakarítást szeretne tartani a PSG-nél, ennek eshet többek között áldozatul Mauro Icardi is. Az argentin csatár 2019-en érkezett a franciákhoz, az első két idényében meghatározó tagja volt a párizsiaknak, azonban Lionel Messi érkezésével kiszorult a kezdő közeléből, ebben a szezonban mindössze 14 mérkőzésen lépett pályára, és csak 3 gólt szerzett. Így a támadó távozása talán nem is meglepő, ráadásul több kérője is van, a Juventus és az AS Roma is szívesen látná soraiban. A Calcio Mercato információi szerint Icardi akár már télen visszatérhet Olaszországba.

Pochettino nem csak a csatártól szabadulna meg, Rafinha, Kurzawa, Kehrer és Paredes is elhagyhatják a fővárosi csapatot.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Lens–PSG meccsen a vendégek sikere, 1,60-szoros pénzt fizet.