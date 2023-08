A PSG-szurkolók még egyszer utoljára beleszálltak Neymarba és Messibe

A párizsiak nem zárták a szívükbe a két dél-amerikai labdarúgót.

Neymar hat, Lionel Messi két szezont töltött a Paris Saint-Germainben, azonban egyikőjüknek sem sikerült a teljesítményük maximumát nyújtani a Parc des Princesben. Erre emlékeztették a klubtól eligazolt két klasszist a PSG-ultrái.

A brazil támadó Párizsba igazolásával megdőlt minden rekord, 222 millió eurót még egyetlen járékosért sem fizettek ki egyetlen klub azóta sem. Neymar azonban nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket, folyamatos sérülésekkel küszködött, nem jött ki csapattársaival és a pályán sem nyerte vissza barcelonai teljesítményének töredékét sem. A Bajnokok Ligája-győztes támadó végül 100 millió euróért elhagyta Európát és az Al-Hilalhoz igazolt.

2021-ben Lionel Messi érkezésével a 32 esztendős labdarúgó kedve visszatért, de az argentin nem érezte jól magát Párizsban, ez a teljesítményén is meglátszott. A hétszeres aranylabdás első szezonja nem sikerült tökéletesre, sokan megkérdőjelezték, hogy tud-e egyáltalán a Barcelonán kívül máshol is jó teljesítményt nyújtani. A második és egyben utolsó szezonjában javultak a statisztikái, de végül a távozás mellett döntött. Az Inter Miamiban Messi visszanyerte a boldogságát és a teljesítménye is a régi önmagát idézi.

Az elmúlt idények rosszabb formájáról a PSG-szurkolók nem feledkeztek meg, molinókon ünneplik, hogy távozott a klubtól Messi és Neymar is.

"Végre távoztak a primitívek"

-állt a feliratokon a PSG-Lens mérkőzés előtt és közben.

