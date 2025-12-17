A PSG nyerte az Interkontinentális Kupát

A Paris Saint-Germain büntetőpárbajban győzte le a Flamengót az Interkontinentális Kupa döntőjében, miután a rendes játékidő és a hosszabbítás is 1–1-es döntetlennel zárult.

Miután a 120 perc során egyik csapat sem tudta megszerezni a győztes gólt, a trófea sorsa a tizenegyesrúgásoknál dőlt el – hasonló forgatókönyv szerint, mint a PSG idény eleji Szuperkupa-győzelme a Tottenham ellen.

A mérkőzést a párizsiak kezdték aktívabban, és Fabian Ruiz révén hamar előnybe is kerülhettek volna, ám a VAR végül érvénytelenítette a találatot. A francia csapat ezt követően is nyomás alatt tartotta a Flamengót: Kvaratskhelia és Vitinha többször is munkára kényszerítette Agustín Rossit, aki több fontos védést is bemutatott az első félidőben. A fölény a 38. percben érett góllá, amikor Kvaratskhelia közelről értékesítette Désiré Doué éles szögből leadott lövését követő lehetőséget, így a PSG 1–0-s vezetéssel vonulhatott szünetre.

A brazil együttes a szünet után nagyobb lendülettel tért vissza, és ez az 61. perc környékén eredményt is hozott. Giorgian de Arrascaetát Marquinhos buktatta a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Jorginho magabiztosan értékesítette. Az egyenlítés után a Flamengo átvette az irányítást, miközben a PSG nehezen találta meg a ritmust nyílt játékban. A rendes játékidő hátralévő részét sok szabálytalanság, megszakítás és csere jellemezte. Mindkét csapat előtt adódtak kisebb lehetőségek: a PSG részéről Dembélé, Barcola és Vitinha próbálkozott, míg a Flamengónál Pedro és Bruno Henrique jelentett veszélyt. Komoly védést azonban egyik kapusnak sem kellett bemutatnia a hajrában, így következhetett a hosszabbítás.

A ráadás is hasonló képet mutatott: a PSG többet birtokolta a labdát, míg a Flamengo szervezetten védekezett. Marquinhos és João Neves lövéseit Rossi védte, míg a másik oldalon Safonovnak kellett résen lennie. Újabb gól nem született, így a döntés a tizenegyespárbajra maradt. A büntetőknél Vitinha és Nuno Mendes értékesítette a PSG rúgását, Safonov pedig négy Flamengo-kísérletet is kivédett (Pedro, Saúl Ñíguez, Léo Pereira és Luiz Araújo is rontott). Bár Rossi hárítani tudta Barcola és Dembelé lövését, a brazil játékos hibája végül a párizsiak javára billentette a mérleg nyelvét.

