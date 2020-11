A PSG-nél nem zárják ki Ronaldo szerződtetését

Még az sem zárható ki, hogy Cristiano Ronaldo a -be szerződik, mert Leonardo, a párizsiak sportigazgatója úgy véli, hogy most teljességgel kiszámíthatatlanok az átigazolási piac történései.

Mindenesetre egyre több a pletyka, amibe a portugál játékos és a francia klub együtt szerepel. Ronaldo 2022-ig kötelezte el magát a Juventushoz, ám mostanában egyre több alkalommal hallani arról, hogy a világsztárt eladnák az olaszok, mert így legalább némi bevételre tennének szert. Az olasz csapat költségvetését alaposan megviseli a játékos fizetése, így kettős lenne a haszon.

Ráadásul az is biztos, hogy kevés klub engedhetné meg magának Ronaldo szerződtetését – a másik vélhetően a . Amikor a PSGTV-ben arról kérdezték Leonardót, hogy a klub tesz-e lépéseket a játékos megszerzéséért, akkor azért nem adott egyértelmű választ.

„Ma a futball teljesen kiszámíthatatlan. Lehet, hogy Ronaldo felébred és azt mondja, hogy ő máshol akar futballozni. Na jó, de ki veheti meg? Nem sok klubnak lenne rá lehetősége, de a PSG az egyik olyan, amelyik komolyan foglalkozhat ezzel a kérdéssel. Az átigazolási időszakra fel kell készülnünk. Van egy listánk azokról, akiket szeretnénk megkeresni, de nagyon sok váratlan dolog történhet. Először is lesz egy téli átigazolási időszak, amikor szintén erősíthetünk.”

