A PSG kész ajánlatot tenni Harry Kane-ért

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Megkezdődhet a nagy versenyfutás a Bayern és a PSG között.

A Brentford - Tottenham bajnokin a hazai győzelem 3.45, a döntetlen 4.25, a vendégsiker pedig 2.30-szoros szorzóval fogadható. (x)

AZ RMC Sport értesülései szerint a PSG hivatalosan is beszállt a versenybe Harry Kane kegyeiért és delegációt küldtek Londonba. Mint ismeretes a Bayern München már két ajánlatot is küldött az angol csatárért, de a Spurs mindkettőt visszadobta.



A párizsiak hajlandóak lennének emelni a Bayern ajánlatán, bár a játékos továbbra is inkább Münchenbe igazolna. Az angol klub egyébként új szerződést is ajánlott Kane-nek, mely heti 400 ezer fontot garantálna neki, amennyiben a maradás mellett dönt.

Két dolog biztos, egy, hogy Daniel Levyt nem lesz könnyű meggyőznie egyik klubnak sem, kettő, hogy a legmagasabb ajánlatot valószínűleg a PSG tudja majd megtenni.