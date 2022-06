A PSG kapusára költheti pénzét a Benfica

A portugál csapat Keylor Navasszal erősítené meg keretét.

Sokáig kirobbanthatatlannak tűnt Keylor Navas a PSG kapujából, azonban Donnarumma érkezése óta kevesebb játéklehetőséget kap a Costa Rica-i hálóőr. A 35 éves játékosnak a Benfica dobhat mentőövet: a portugál csapat Darwin Núnez eladásáért jelentős összeghez jut, amelynek egy részét szívesen költené a rutinos kapusra.

Bár egyelőre még nem lehet tudni, ki lesz a francia sztárcsapat edzője a következő szezontól, de valószínűleg Donnarumma kirobbantása a kezdőcsapatból megoldhatatlan feladat lesz Navas számára, így a PSG is hajlandó megválni tőle. Az AS értesülései szerint Navas még fizetéscsökkentést is elfogadna, hogy a Benficához igazolhasson.

A rutinos kapus értékét 8 millió euróra becsüli a Transfermarkt.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Anglia-Magyarország összecsapáson a hazai győzelem 1.27, a döntetlen 5.65, a vendégsiker 13.00-szoros szorzóval fogadható. (x)