A PSG hátvédjével erősíthet a Borussia Dortmund

vb-bronzérmes játékos érkezhet a német együtteshez.

A szezon végén a fővárosiak több játékosa is ingyen távozhat a klubtól, így Thiago Silva, Edinson Cavani, Laywin Kurzawa és Thomas Meunier is.

A -ben is megfordult Jérome Rothen szerint pedig a Borussia Dortmundhoz igazol majd a belga hátvéd.



"Már alá is írt, ő lesz a PSG első nyári távozója” – idézi a Le 10sport a most 41 éves középpályás RMC Sportnak tett nyilatkozatát.



A német sajtó is arról ír, hogy a két fél közt nagyon közel a megállapodás.

Forrás: m4sport.hu