A PSG elhappolhatja a Barcelona elől Wijnaldumot

A holland biztosan elköltözik nyáron Liverpoolból, kérdés csak az, hogy hova.

Georginio Wijnaldumnak a hónap végén lejár a szerződése a Liverpoolnál, és elhagyja az egyesületet. Sokáig egyértelműnek tűnt, hogy a játékos Barcelonában folytatja, azonban egy nem várt fordulat következett be, a PSG is beszállt a Wijnaldumért folytatott küzdelembe, és a holland az ESPN szerint inkább már a párizsiak ajánlatára hajlik.

Wijnaldum ügynökei a múlthéten kétszer is találkoztak a Barcelona elnökével, Joan Laportával, és tárgyaltak Wijnaldum 3 éves barcelonai kontraktusáról. Ronald Koeman már tavaly nyáron szerette volna leigazolni honfitársát, de a holland középpályás akkor még maradt a Liverpoolnál.

Barcelonai források szerint is komoly a harc Wijnaldum kegyeiért, és ha a középpályás végül Párizsban köt ki, annak az lesz az oka, hogy a PSG jobb anyagi feltételeket kínált neki.

A katalánok továbbra is tárgyalásokat folytatnak a nyáron szintén szabadon igazolható Memphis Depayjal. Wijnaldum válogatottbeli csapattársát a Barcelonán kívül több olasz csapat, köztük a Juventus és az Inter is vinné. A Barcelona nem titkoltan több poszton is szeretne erősíteni a nyáron, Sergio Aguero és Eric Garcia már hivatalosan is gránátvörös-kékben folytatja pályafutását, rajtuk kívül érkezhet Emerson Royal is, akit a katalán klub 9 millióért hívna vissza a Real Betistől.

