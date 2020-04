A PSG Di Maríát és Draxlert sem sajnálná Pogbáért

Két játékosukat is beáldoznák a párizsiak a világbajnok francia középpályásért.

Olasz lapinformációk szerint a Paris Saint-Germain labdarúgócsapata Ángel di Maríát és Julian Draxlert is kész felajánlani a Manchester Unitednek Paul Pogbáért cserébe.

A francia világbajnok átigazolása kapcsán a Real Madridot és a Juventust emlegetik legtöbbször, ám a spanyol és az olasz rekordbajnok mellett nem feledkezhetünk meg a -ről sem, amely a Calciomercato híre szerint ismét bejelentkezett az MU által legalább 150 millió euróra taksált középpályásért.



A párizsiak eddig sem csináltak abból titkot, hogy szívesen látnák soraikban a 27 éves klasszist, a legfrissebb beszámolók alapján pedig két játékost is bevonnának az üzletbe: Ángel di Maríát és Julian Draxlert.



A 32 esztendős argentin szélsőnek nem lenne új a környezet, elvégre játszott már az MU-ban, bár épp ez okozhat problémát, ugyanis nem szeretett Manchesterben, ahol állítása szerint nem is kapta meg a kellő támogatást, így egy szezon után áttette székhelyét a francia fővárosba.



A 2014-es vb-győztes Draxler már más tészta, a német támadó többször jelezte, hogy régi álma teljesülne azzal, ha a Premier League-ben játszhatna, ráadásul 26 évesen épp jó korban van a szintlépéshez, és minden bizonnyal a lehetőséget is megkapná a csapatépítésen fáradozó Solskjaertől.

Forrás: m4sport.hu