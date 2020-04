A Premier League újraindítását sürgeti a brit kormány

A tétmérkőzések rendezése azonban legkorábban júniustól tűnik megvalósíthatónak.

Az Egyesült Királyság kormányának sportért is felelős államtitkára tárgyalásokat folytatott az angol labdarúgó Premier League irányítóival abból a célból, hogy a lehető leghamarabb újrainduljon a bajnokság.

Oliver Dowden a parlamenti felszólalásában arról számolt be, hogy egyeztetett a PL vezetőivel, akikkel közösen azt szeretnék elérni, hogy a futballtársadalmat segítve minél előbb folytatódhassanak a küzdelmek.



„Természetesen bármilyen intézkedés is történik, annak összhangban kell lennie az egészségügyi előírásokkal" – jelentette ki Dowden.



Az angol élvonalbeli bajnokság március 13-a óta szünetel, és csütörtökig biztosan marad a felfüggesztés, miközben a szigorú korlátozó intézkedések május 7-ig vannak érvényben az Egyesült Királyságban.



Közben három londoni futballklub, az , a West Ham United és a már megnyitotta az edzőpályáit, és korlátozásokkal, valamint szigorú szabályozás mellett ugyan, de újra engedélyezett tréningeket.



Hasonlóan járt el a Brighton is, pénteken pedig a PL-ben szereplő egyesületek képviselői telefonos konferenciabeszélgetésen egyeztetnek majd a folytatási lehetőségekről, a tétmérkőzések rendezése azonban legkorábban júniustól tűnik megvalósíthatónak.



Kedden a Watford elnöke, Scott Duxbury azt nyilatkozta, nem szabadna elsietni a félbeszakadt szezon újraindítását, és csak akkor lehet ezt megtenni, amikor az ország egészségügyi rendszerének ezzel nem okoznak további terhelést.



A koronavírus-járványnak Nagy-Britanniában eddig több mint 21 ezer halálos áldozata van.

Forrás: mti.hu