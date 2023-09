A portugálok Ronaldo nélkül is lehengerelték Luxemburgot

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A portugál válogatott nem tud hibázni az Európa-bajnokság-selejtezőin, továbbra is 100%-os teljesítményükkel a csoportjuk élén állnak. A szlovákok, az izlandiak és a walesiek is nyertek a hétfői játéknapon.

A cikk lejjebb folytatódik

A Juventus-Lazio bajnokin a hazai győzelem 1.81, a döntetlen 3.55, a vendégek sikere pedig 4.50-szeres szorzóval fogadható. (x)

Portugália-Luxemburg

Cristiano Ronaldo ide vagy oda, a portugál válogatott nagyon egységes. Ezt mutatja kiváló formájuk is, hiszen hatból hat mérkőzést nyertek meg, méghozzá úgy, hogy egyetlen gólt sem kaptak. A 6-0-ra Luxemburgban megnyert találkozó után most is gólgazdag mérlőzésre számítottak a portugálok. A predikció helyes volt, történelmi győzelmet arattak, 9-0-ra nyertek.

Az első félidőben már négy találattal mentek, Goncalo Inacio és Goncalo Ramos duplázni tudott. A fordulás után sem állt le Roberto Martínez csapata, a csereként beálló Diego Jota szintén két gólt tudott szerezni, míg Bruno Fernandes, Joao Félix és Ricardo Horta egy-egy-egy találattal vették ki a részüket a sikerből.

Szlovákia-Liechtenstein

A hazaiak nem akarták sokáig kételyek között hagyni szurkolóiakat, így hat perc alatt sikeresen lerendezték a találkozót. David Hancko, Ondrej Duda és az ex-ferencvárosi Róbert Mak találatával könnyed sikert aratott a szlovák nemzeti válogatott.

Izland-Bosznia-Hercegovina

Megszakította nyeretlenségi sorozatát a hazai együttes. A mérkőzés egészen a véghajráig döntetlenre áll, de Alfred Finnbogason utolsó percekben szerzett találatával sikerült otthon tartaniuk a három pontot.

Lettország-Wales

Két vereség után égető szüségük volt a győzelemre a walesi csapatnak, annak érdekében, hogy életben tartsák kijutási esélyeiket. A Lettország elleni kétgólos győzelmükkel sikerült feléleszteni a reményeket. Az első félidőben Aaron Ramsey volt eredményes büntetőből, a második játékrész hosszabbításában David Brooks találata döntötte el véglegesen a mérkőzést.