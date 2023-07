A pénz nem minden! A Spurs támadója elutasította a szaúdi ajánlatokat!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Tömegével özönlenek a sztárok Szaúd-Arábiába Cristiano Ronaldo téli átigazolása óta. A legtöbb labdarúgó ingyen érkezik, de vannak akikért igen nagy összeget is kifizetnek a Közel-Keleten. Az igen jó anyagiakkal kecsegtető szerződések azonban nem mindenkit fognak meg.

Hugo Lloris már biztosan távozik a Tottenham Hotspur kötelékéből, Harry Kane sorsa pedig továbbra is a klub és a játékos közötti megállapodásoktól függ. Előbbinek Európából és Szaúd-Arábiából is van ajánlata, így minden opciót megvizsgál a Spurs csapatkapitánya. Az említett labdarúgók mellett még egy komoly sztárját is elveszíthette volna a londoni alakulat.

Son Heung-min nem a legjobb szezonján van túl, de a dél-koreai támadót ennek ellenére megkörnyékezték a szaúdi klubok, ezt a játékos is megerősítette az előszezonban tartott sajtótájékoztatón Ausztráliában.

"Ha menni akartam volna, akkor már nem lennék itt. Imádok futballozni. A pénz fontos, de az álmom, hogy a Premeir League-ben játszhatok." -mondta el a Spurs játékosa.

Son elismerte, hogy Angliából Szaúd-Arábiába igazolás csábító volt, mivel az elmúlt hónapban több Premier League-sztár is áttette székhelyét. A 31 éves koreai elkötelezett a Spurs projektje mellett és kijelentette, hogy egyelőre nem áll szándékában elhagyni Angliát.

"Sok labdarúgó (Szaúd-Arábiába) megy, ami nagyon-nagyon érdekes, de a Premier League továbbra is egy álom számomra, szóval már nagyon várom ezt a szezont” – tette hozzá.

Son 2015-ben csatlakozott a Tottenhamhez, és az elmúlt nyolc évben a szurkolók kedvencévé vált, 372 meccsen 145 gólt szerzett a klub színeiben.