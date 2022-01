A Parmában folytatja a tehetséges magyar hátvéd

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az 1999-ben UEFA Kupát nyerő, és jelenleg Gianluigi Buffont is foglalkoztató FC Parma a hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződést kötött a DVTK-tól távozó, mindössze 16 éves Komlósi Bencével. Komlósi egyelőre a klub utánpótlás csapatával fog készülni, de nem az egyetlen magyar lesz a csapat alkalmazásában, ugyanis ott futballozik Balogh Botond is, aki már a Serie A-ban is bemutatkozhatott korábban.

Komlósi egyébként hat nappal átigazolása előtt kötötte meg élete első profi szerződését a DVTK-val.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Köln-Bayern München bajnokin a hazai győzelem 7.00, a döntetlen 5.75, míg a vendégsiker 1.36-szoros pénzt fizet. (x)