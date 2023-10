A Paris Saint-Germain négy sztárját is eltiltották!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egy bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott a PSG négy futballistája, mert homofób szöveget skandáltak szeptember 24-én, a Marseille felett aratott 4-0-ás győzelmet követő ünneplés során.

Zaire-Emery a megafonba énekelte az All together we sing című klasszikust, de négy párizsi játékos - Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé és Layvin Kurzawa - ennek a trágárabb, a marseille-ieket szidó változatát kezdte el rigmusban énekelni.

A Francia Labdarúgó Szövetség emellett két mérkőzésre - ezek közül egy felfüggesztett - bezáratta az Auteuil lelátót a Parc des Princes-ben.

"A klub sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Fegyelmi Bizottság túlzott és kollektív büntetést választott, ami aláássa a klub által az egyesületekkel és a szurkolókkal folytatott párbeszédet és a megelőzést" - reagált a PSG közleményben, hozzátéve, hogy nem fognak fellebbezni.

A játékosok egyébként az eset után bocsánatot kértek.

"Tisztában vagyunk gesztusaink és szavaink közvéleményre, különösen a fiatalokra gyakorolt hatásával. Őszintén sajnáljuk a szavakat, amelyeket nem kellett volna kimondanunk, bocsánatot kérünk. A jövőben mindent megteszünk, hogy még példamutatóbbak legyünk" - írták a közösségi oldalakon.