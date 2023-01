A pályán élt, és a pályán is halt meg – kezdetét veszi a Lóránt Gyula emlékév

Csaknem száz esztendeje, 1923. február 6-án Kőszegen született Lóránt Gyula, az Aranycsapat legendás középhátvédje.

Lóránt Gyula 1981-ben a PAOK Szaloniki vezetőedzőjeként hunyt el mérkőzés közben. Az Aranycsapat elhunyt játékosáról így emlékezett meg az akkori Népsport:

„Meghalt Lóránt Gyula. Az aranycsapat egykori 37-szeres válogatott középhátvédje. Lóránt Gyula vasárnap délután Szalonikiben, csapatának, a PAOK Szalonikinek az Olümpiakosz elleni mérkőzésén nem sokkal azután, hogy csapata megszerezte a találkozó sorsát eldöntő egyetlen gólt, tragikus hirtelenséggel, szívroham következtében elhunyt. 58 éves volt. A szomorú hírt Salamon József, a PAOK Szaloniki játékosa közölte szerkesztőségünkkel.”

Németországban temették el, hamvait 2011-ben özvegye és lánya kezdeményezésére hozták haza, és Kőszegen helyezték végső nyugalomra.

Lóránt születésének 100. évfordulóját emlékév szervezésével kívánja megünnepelni az Aranycsapat Testület, szülővárosa és a róla elnevezett helyi futballklub is – jelentették be csütörtökön a vasi kisvárosban tartott sajtótájékoztatójukon a szervezők.

Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke az MTI-nek a sajtótájékoztató után kiemelte: Kőszeg példamutató módon ápolja Lóránt Gyula emlékét, ennek a tiszteletadásnak a jele az emlékév szervezésének gondolata is, amelyet az Aranycsapat Testület nemcsak támogat, de maga is bekapcsolódik annak szervezésébe, és várják a további csatlakozókat is.

Hangsúlyozta, ha a kezdeményezéshez csatlakoznak azok a települések, sportegyesületek, amelyek Lóránt Gyula életéhez és labdarúgó pályafutásához köthetők, az emlékév akár országossá is bővülhet.

Hozzáfűzte: a századik születésnap mellett, idén más kerek évfordulók is vannak, hiszen Lóránt Gyula 80 évvel ezelőtt, 1943-ban lett a partiumi Nagyváradi AC labdarúgója, amellyel később magyar bajnokságot is nyert.

Hetven éve volt az Európa Kupa-döntő, ahol Rómában a magyar válogatott, Lóránttal a soraiban, 3-0-ra verte az olaszokat, illetve szintén 1953-ban, november 25-én rendezték az "évszázad mérkőzését", az Anglia elleni 6-3-as győzelem során az Aranycsapat játékosaként szintén a kezdőcsapat tagja volt. Felidézte azt is, hogy a kiemelkedő tehetségű játékos 1952-ben olimpiai bajnok, 1954-ben pedig világbajnoki ezüstérmes lett csapatával.

Lomnici Zoltán emlékeztetett: Lóránt Gyula edzőként is jelentős eredményeket ért el, több német csapat, köztük a Bayern München trénere is volt, később Görögországban a PAOK Szaloniki csapatával pedig bajnokságot nyert.

Básthy Béla, Kőszeg polgármestere elmondta: a Lóránt Gyula emlékévet február 6-án, a sportoló szülőházánál rendezett ünnepségen, emléktáblája megkoszorúzásával nyitják meg. Terveik között szerepel, hogy az év során egy labdarúgó-tornával és egy konferencia megtartásával is tisztelegnek emléke előtt.

