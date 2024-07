A Paksot kiejtő román csapat edzője elárulta, hogy szoros kapcsolatban van Carlo Ancelottival

Decemberben még Madridba is elutazott, hogy az olasz szakembertől tanuljon.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A Paks 4-2-es összesítéssel esett ki az Európa-liga-selejtezőben a román másodosztályú Corvinul Hunedoara ellen. A románok vezetőedzője, Florin Maxim a párharc után felfedte titkát, hogy kinek köszönhető a siker.

A cikk lejjebb folytatódik



"Remélem, megtanultuk a leckét. Valószínűleg a sikertől való félelem is közrejátszott ebben a meccsben, mindenesetre köszönöm a srácoknak azt is, amit a visszavágón tettek, de azért nagy különbség volt az első és a mostani meccs között - értékelt Florin Maxim, hiszen míg az első meccsen négygólos győzelmet arattak, otthon 2-0-ra kikaptak a Pakstól - Normális, hogy félénkebben lépünk pályára, amikor van mit védenünk, de azt hittem, hogy ez a félelem elmúlik. Voltak azért jó szakaszai a meccsnek, de a játékunk felépítéséről azt tudom mondani, hogy szinte nem is létezett, ezért sajnálom. Az ellenfelünk sem volt jó formában. Több mint elégedett vagyok azonban, hiszen egy évvel ezelőtt jutottunk fel a harmadosztályból."

A gsp.ro idézete szerint Maxim csapata nem tudta, hogyan reagáljon a bekapott gólra.

"Ha visszaemlékeztek, gyorsan el is adtuk a labdát az ellenfélnek, remélem, levonjuk a tanulságot. Vannak pillanatok, amikor ragaszkodni kell a tervhez. Tudtuk, hogy két csatárral játszanak majd, tudtuk, hogy szigorúbban kell védekeznünk. Rossz volt, hogy senki nem tudott reagálni a gól után, azonnal figyelnünk kellett volna, hogy ne szerezzék meg a második gólt és távol kellett volna tartanunk őket a kaputól. A legfontosabb azonban még mindig az, hogy továbbjutottunk. A Rijeka egy más kaliberű ellenfél lesz" – emelte ki a vezetőedző.

És a sikerének mi lehet a titka?

"Nem Roberto De Zerbivel, hanem Carlo Ancelottival van szoros kapcsolatom, de mindenhonnan merítek inspirációt. Amit tanulsz, azt a játékosokhoz kell igazítanod. Talán ez a probléma velem, sokat kérek tőlük

– mondta a szakember, aki decemberben még Madridba is elutazott, hogy Carlo Ancelottitól tanuljon.

Forrás: csakfoci.hu