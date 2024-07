A Paks magabiztosan utazhat Ciprusra

3-0-ról folytatódik csütörtökön a párharc.

A Paksi FC magabiztosan utazhat Ciprusra, mivel háromgólos előny birtokában lép pályára a csütörtöki visszavágón a Gyurcsó Ádámot is foglalkoztató AEK Larnaca vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában.

A magyar kupagyőztes európai szereplése nagy pofonnal kezdődött, mert az Európa-liga selejtezőjének első körében négygólos vereséget szenvedett a román másodosztályú Hunedoara együttesétől, azóta viszont Bognár György vezetőedző csapata a tőle megszokott eredményes játékot mutatja. A Tolna vármegyei zöld-fehérek a vajdahunyadi riválist 2-0-ra felülmúlták a visszavágón, majd a harmadik számú európai sorozatba átkerülve az esélyesebb Larnacát verték 3-0-ra, az OTP Bank Liga hétvégi rajtján pedig úgy játszottak 2-2-t, hogy a házigazda Diósgyőr a hajrában mentett pontot.

A két héttel ezelőtti kudarc óta tehát három meccsen hét gólt szerzett a legutóbb bajnoki ezüstérmes Paks, amelynek az utóbbi években erőssége volt a hatékony támadójáték, s ezt most is bizonyítja. Az elmúlt öt évben kétszer is az Európa-liga csoportkörében szereplő Larnaca otthonában viszont a biztos védekezés eredményezhet továbbjutást, amire van is esély az első felvonáson mutatott szervezett futballal.

A Paks korábban még sosem találkozott ciprusi riválissal, ahogy a Larnaca sem magyarral. A párharc győztese a montenegrói Mornar és a szerb Radnicki csatájának továbbjutójával csap össze a harmadik körben - az első mérkőzést odahaza a Radnicki nyerte 1-0-ra -, a vesztes pedig búcsúzik a nemzetközi porondtól.

A csütörtöki összecsapást a Duna 18 órától élőben közvetíti.