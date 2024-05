A Nyíregyháza Spartacus mellett az ETO FC Győr az NB II. másik feljutója

A Vasasnak marad a szomorkodás, és a remény, már, ami a jövőt illeti.

A Merkantil Bank Liga utolsó fordulójára a feljutásért folytatott harcban egy kérdés még akadt — Vasas, vagy Győr?

Az biztos volt a 34. forduló előtt, hogy az angyalföldieknek az NB I-hez még egy győzelem kell, a Győrnek viszont egy döntetlen is elég. A budapestiek a Soroksárt fogadták vasárnap délután, míg a Győr Ajkára látogatott. Huszonnégy percig a Vasas állt feljutásra, hiszen az angyalföldiek 18 minutum elteltével már 2-0-ra vezettek. A 24. percben azonban a győriek is betaláltak, fordult is a kocka.Majd hosszú ideig nem változott semmi. Majd az első félidő vége előtt még jött egy Vasas-gól, ám ez érdemben nem változtatott a helyzeten.Majd jött két kiállítás a Soroksárnál, de egy az Ajkánál is. Na, meg egy Vasas-gól, mellyel az angyalföldiek 4-0-ra győztek, de maradnak az NB II-ben, hiszen a nyugatiak megőrizték egygólos előnyüket, győztek, s így feljutottak a legfelsőbb osztályba.

A kiesők pedig: Pécs, Tiszakécske, Siófok, Mosonmagyaróvár.