A Nice védőjét nézte ki magának a Tottenham

Borsos árat kér érte a francia csapat.

Jean Claire Todibo a Spursben köthet ki.

Fabrizio Romano értesülései szerint a Tottenham Hotspur felvette a kapcsolatot a Nice-szel, Jean Claire Todibo átigazolása kapcsán. Az angolok télen mindenképpen szeretnének egy belső védőt igazolni, erről a csapat menedzsere, Ange Postecoglou is beszélt korábban.



A transzferguru úgy tudja, hogy a csapat a játékossal is beszélt az elmúlt napokban, de állítólag a Manchester United is élénken érdeklődik iránta.