A Newcastle Unitednek nem kell Alli

Eddie Howe-nak a januári átigazolási időszak előtt felajánlották a 25 éves játékost, a Spurs pedig szívesen el is engedte volna Allit, hogy máshol rendszeresen futballozhasson. Alli azonban úgy tűnik, hogy nem esz a dúsgazdaggá lett klub játékosa, mert a Newcastle menedzsere más poszton erősítene.

Az erősítés pedig rá is férne a Szarkákra, hiszen továbbra is kieső helyen állnak a Premier League-ben, Eddie Howe-nak erre pedig a hírek szerint 200 millió Euró áll majd a rendelkezésére a télen. A kérdés persze az, hogy mennyire lesz vonzó egy ugyan nagyon gazdag, de a kiesés elől menekülő alakulat bárkinek. A Newcastel United hétfőn est a Manchester Unitedet fogadja hazai pályán, egy esetleges győzelem akár az átigazolási piacon is jobb pozíciót érne.

