A Newcastle sportigazgatója tagadta a Manchester Unitedes pletykákat

Dan Asworth-ért érdeklődnek csapatok.

A napokban felmererült a pletyka, miszerint a Newcastle United sportigazgatóját, Dan Asworth-öt vinné a Manchester United. Maga az érintett nyilatkozott most ezzel kapcsolatban.



"Csak azt tudom mondani, mint Eddie Howe. Nagyon boldog vagyok a csapatnál, imádom a várost, a klubot és a projektet is. Nincs kivásárlási ár a szerződésemben. Eddie-vel nagyszerű a kapcsolatom, ahogy a stábbal, a vezetőkkel és a szurkolókkal is."