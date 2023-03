A Newcastle negyedik helye sem lehet elég a BL induláshoz

Más csapatok kupaszereplésétől függ a sorsuk

Amennyiben a Manchester United és a Chelsea is jól teljesít a két legrangosabb európai kupasorozatban a Newcastle legjobb esetben is csak az Európa Ligában indulhat majd, ha a negyedik helyen végeznek.

A Newcastle kiváló idényt fut köszönhetően, hogy tavaly szaúdi befektetők vették át a klub irányítását, illetve a vezetőedző Eddie Howe érdemei sem elhanyagolhatóak.

A Szarkák idén már a kupadöntőig is eljutottak, azonban Manchester United állította meg őket, hogy több év után megnyerjék első Ligakupájukat. A bajnokságban is jól álló csapat már a jövő évi Bajnokok Ligája szereplésre készül, hiszen az első négy helyezett a bajnoki tabellán automatikusan bekerül a csoportkörbe. Azonban még így is keresztülhúzhatja a jelenleg ötödik helyen álló Newcastle elképzeléseit a Chelsea és a Manchester United.

Amennyiben a Chelsea-nek sikerül megnyernie a Bajnokok Ligáját és a Manchester United is végső győztesként megy haza a budapesti Európa Liga döntőről, akkor nem marad hely a Newcastle számára a legrangosabb UEFA versenysorozatban a 2023/24-es szezonra.

A szabályok értelmében maximum öt csapat juthat be a Bajnokok Ligája csoportkörébe egy nemzetből. A BL és EL győztes automatikusan helyet kap, míg Angliában az első négy helyezett. De amennyiben azonos nemzetből kerül ki az említett versenysorozatok győztesei, úgy hátrébb csúszik a rangsorban a tabella negyedik helyezettje. Így amennyiben a Newcastle negyedik marad és Vörös Ördögök, valamit a Kékek megnyerik a kupasorozatokat a Newcastle már csak az EL szereplésben bízhat.

A Newcastle két meccs és két pont elmaradással követi a negyedik helyen állő Tottenhamot. A bajnokságból számukra még 12 találkozó van hátra.

