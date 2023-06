A Newcastle döntött: nem Szoboszlaiért, hanem a Milan tehetségéért fizet 70 milliót

A 23 éves középpályás igent mondott a Szarkák ajánlatára.

A Newcastle 2003 után újból európai kupasorozatban indul, így keretét is folyamatosan erősíti a nyáron.

A Szarkák elsősorban középpályást szeretnének igazolni, de a megerősítendő pozíciók listáján szerepel egy támadó, egy középhátvéd és egy szélső védő szerződtetése is. Az angol sajtóban is többször felröppent Szoboszlai Dominik neve, mint egy lehetséges opció a következő szezonra. A magyar válogatott támadó nem kommentálta a lehetséges átigazolását, pedig a magyar sajtóban is többször próbálták kideríteni, hogy megérkezett-e már a Newcastle ajánlata.

Szoboszlai kivásárlási ára 70 millió euró, amelyből az RB Leipzig egyáltalán nem enged. A Newcastle több fiatalt is kinézett a középpályára, de a The Athletic információi szerint az AC Milan 23 éves tehetségét, Sandro Tonalit fogják leigazolni. Az árat szintén 70 millióban határozta meg a Milan, jelen esetben ezt ki is fizeti nekik a Newcastle.

Tonali, aki az olasz válogatott csapatkapitánya lesz az U21-es Európa-bajnokságon, 2022-ben segített a Milannak megnyerni 11 év után első Scudetto-ját, és több középpályás szerepkört is betöltött Stefano Pioli irányítása alatt. A 23 éves játékos a Bresciánál kezdte pályafutását, mielőtt 2020-ban igazolt a Milanhoz, majd a következő évben véglegessé vált kölcsönszerződése.

Az előző szezonban 48 alkalommal lépett pályára a klub színeiben, a Milan a negyedik helyen végzett, de 2007 óta először jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe.