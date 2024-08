A Newcastle a Barcelona Christensenjét veszi célba a meghiúsult Guehi ajánlat után

A Barcelona a nyáron szeretné eladni Andreas Christensentent, és a Newcastle United lehet a dán védő következő állomása.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Barcelona gazdasági gondjai csak nem akarnak véget érni, és hogy felszabadítsák a bérszámlájukat az új szerzemény, Dani Olmo leigazolásához, elengedték Gündogant. A korábbi német válogatott távozása a hírek szerint nem volt elég a klubnak, és az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes most már kész eladni Christensent.

A cikk lejjebb folytatódik

Christensen most a Newcastle United célkeresztjébe került egy nyári átigazolással kapcsolatban, mivel Eddie Howe a Daily Mail szerint még az átigazolási időszak vége előtt szeretné egy középhátvéddel bővíteni a csapatát. A Szarkák szemet vetettek a Crystal Palace és az angol válogatott védőre, Marc Guehire, de négy ajánlatot sem volt elég az üzlethez. Az átigazolási időszak végéhez közeledve a Newcastle most más lehetőségeket is megvizsgál, köztük Christensent is.

Christensen 2022-es Camp Nouba költözése óta meghatározó tagja volt Xavi Hernandez felállásának, mivel a 28 éves játékos a balhátvéd posztján helyettesített, és a tavalyi szezont is a csapat fő irányítójaként fejezte be. Nem így Hansi Flick, aki a tinédzser Marc Bernalt és Marc Casadót részesíti előnyben védekező középpályásként, és a dán helyett Eric Garcia, Pau Cubarsi, Ronald Araujo és Jules Kounde is helyettesítheti az első csapat középpályását.

Ha a Newcastle komolyan gondolja Christensen szerződtetését a nyáron, akkor nincs sok ideje átgondolni a döntését, mivel az átigazolási időszak alig több mint egy hét múlva zárul. Howe-nak és csapatának meg kell hoznia azt a döntést, hogy vagy felhagynak a Guehi utáni hajszával, vagy Christensenre koncentrálnak.