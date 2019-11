A németek legendája lehet a Hertha új vezetőedzője

A korábbi kiváló támadó veheti át a berlini együttest.

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy igencsak inog a kispad a Hertha mostani szakvezetője, Ante Covic alatt.

Egyes értsülések szerint felmerült az is, hogy a fővárosi csapatot ismét Dárdai Pál dirigálhatná, most azonban egy új jelölt neve került szóba.

A német SportBild ugyanis arról cikkezett, hogy a berliniek a német legenda, Jürgen Klinsmann segítségét szeretnék igénybe venni a helyzet megoldásához.

A lap szerint a Hertha már a nyáron is egyeztetett a korábbi világbajnokkal, akit most is el tudnának képzelni a csapat kispadján.

Nem is kellene messzire mennie Klinsmannak, ugyanis az 55 éves szakember november óta tagja a berlini klub vezető testületének.

Klinsmann ráadásul komoly edzői tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen a mellett mind a német válogatottat, mind az USA nemzeti tizenegyét irányította, mióta visszavonult az aktív labdarúgástól.

A cikk lejjebb folytatódik

Alaposan rá is férne a megújulás a szebb napokat megélt Herthára, ugyanis a kék-fehérek csak a 15., még épp nem kieső helyen állnak a Bundesligában, ráadásul a hétvégén az ugyancsak nem túl acélos Augsburg otthonában szenvedett súlyos, 4-0-s vereséget Ante Covic együttese.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!