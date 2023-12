A Napoli sztárjának a Real Madrid az álma

De egyelőre a Napolira koncentrál.

Khvicha Kvaratskhelia nyilatkozott.

Khvicha Kvaratskhelia szezonja annyira nem alakul álomszerűen, mint a tavalyi, de 13 bajnokin így is van 4 gólja és 3 gólpassza van, így továbbra is sokan szívesen látnák a keretükben a topcsapatok közül. Természetesen az újságírók továbbra is folyamatosan érdeklődnek, hogy áll a helyzete.



"Gyermekként a Real Madrid volt az álmom. Jelenleg 100%-ban a Napolira koncentrálok, mindent megteszek, hogy a csapat sikeres legyen. Egyelőre nem foglalkozom a jövőmmel, korai lenne, mindenesetre számos számoma szimpatikus klub van Európában."