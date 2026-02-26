A Napoli egykori csatára a Juventus legendájával fotózkodott

90% a Juve mellett?

Osimhen a Gazzetta dello Sportnak adott interjújában nyíltan beszélt arról, mennyire tiszteli a „Zebrákat”. A támadó szerint a Juventus a világ egyik legfontosabb klubja, amelynek történelme és legendái – mint amilyen Del Piero is – mágnesként vonzzák a játékosokat.

„A labdarúgók 90%-a a világon a Juvéban akarna játszani. Itt szerepelni óriási kiváltság lenne” – jelentette ki a csatár.

Már Giuntoli is hívta

A nigériai gólvágó elárulta: mielőtt Isztambulba szerződött volna, a Juventus sportigazgatója, Cristiano Giuntoli mindent megtett azért, hogy Torinóba csábítsa. Bár a tárgyalások megkezdődtek, az üzlet végül meghiúsult – leginkább a Napoli elnökének ellenállása miatt.

Osimhen távozása a dél-olaszországiaktól finoman szólva sem volt baráti. Ahogy arról korábbi cikkünkben részletesen írtunk, a csatár úgy érzi, a Napolinál méltatlanul bántak vele az utolsó hónapokban, és egy rasszista felhangú videó után végleg megromlott a viszonya a klubbal.

A Del Pieróval közös fotó most újabb találgatásokra ad okot: vajon a Galatasaray utáni következő állomás már valóban a Serie A rekordbajnoka lesz?

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.