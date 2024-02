A nagy visszatérés: Gulácsi védi az RB Leipzig kapuját a magyaros rangadón - hivatalos!

491 nap után újra!

Marco Rose, az RB Leipzig vezetőedzője az Union Berlin elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón elárulta, hogy Gulácsi Péter fogja védeni a csapat kapuját vasárnap Schäfer Andrásék ellen.

A 33 esztendős magyar portás legutóbb 2022. október 1-jén, a Bochum elleni találkozón állt a kapuban a Bundesligában, négy nappal később térdszalag-szakadást szenvedett a Celtic elleni BL-mérkőzésen, hosszú felépülését követően pedig az ősszel két Német Kupa-meccsen és egy BL-összecsapáson kapott lehetőséget.

Janis Blaswich az utóbbi időben sok kritikát kapott, s egyre nagyobb nyomás helyeződött Roséra, hogy váltson a kapusposzton.

"Nem Janis teljesítményéről van szó, nem hibáztathatjuk őt semmiért" - hangsúlyozta a tréner, aki szerint tisztesen helytállt Blaswich a Stuttgart elleni 5-2-es vereség alkalmával is.

"Két nagyon jó kapusunk van, de most megpróbálunk új lendületet adni a posztnak. Nagyon bízunk Pete-ben és Janisban is a továbbiakban. Fontos, hogy ne ez legyen a beszédtéma minden héten. Ha megnyerjük a meccset, és Pete jól véd, valószínűleg nem lesz ok arra, hogy újra cseréljünk" - mondta Rose.

A klub Willi Orbánról is hírt adott, a hátvéd már teljes értékű edzésmunkát végez, s az utolsó tréningen dől majd el, hogy hány percet kap az Union Berlin ellen.